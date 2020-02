Distribuidora estava vendendo mais que bebidas em Anápolis

Caso terminou com polícia e mãe do proprietário contou que estranhava tanta movimentação no local

Policiais da Força Tática Municipal precisaram se deslocar até o Jardim das Américas 1ª Etapa, região Nordeste de Anápolis, nesta terça-feira (11), para apurar a denúncia de um crime em uma distribuidora de bebidas.

Assim que chegou no endereço, os agentes encontraram um homem de 33 anos, proprietário do estabelecimento, que estava visualmente incomodado com a visita.

Sem saber o que fazer, ele disse à equipe que era usuário de drogas e que dentro da distribuidora, em um pilão de madeira, havia uma pequena quantidade de maconha.

Questionado se havia mais entorpecentes no local, o suspeito passou a dizer palavras contraditórias e os agentes iniciaram uma busca. Embaixo de um freezer encontraram mais maconha. Em outro havia R$ 1.198 em espécie.

A mãe do homem relatou aos policiais que sabia que o filho vendia drogas, mas que pensou que já havia parado e estranhava a quantidade de pessoas que iam na distribuidora em horários não comerciais.

O suspeito, o dinheiro e as drogas foram levados até a Central de Flagrantes e ele foi autuado por tráfico de drogas, um crime inafiançável.

