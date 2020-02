Brasil Park Shopping terá pré-carnaval com oficinas infantis e desfile de fantasias

Atividades são gratuitas para crianças de três até dez anos e as vagas são limitadas

No dia 15 de fevereiro, o Brasil Park Shopping promoverá uma programação especial para as crianças caírem na folia. Entre as atividades que acontecem das 13h às 17h, estão a confecção de customização de máscaras de carnaval e pinturinha de rosto.

As atividades são gratuitas para crianças de três até 10 anos e as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas com antecedência e presencialmente pelo responsável legal no shopping, no Espaço Cliente (entre as lojas Flávio’s e Samsung).

Além disso, também no dia 15, o shopping promoverá um desfile de fantasias para a criançada de todas as idades, às 18h, no lounge em frente a Centauro.

Para participar do desfile não é necessário realizar a inscrição prévia. Basta escolher a fantasia e cair na folia com muita diversão.

Local e data dos eventos

Local: Brasil Park Shopping

Data: Sábado (15/02)

Horários oficinas: 13h00 às 17h00 (crianças de 03 a 10 anos)

Horário desfile de fantasias: 18h (crianças de qualquer idade)

Para participar das oficinas

Inscrições: no Espaço Cliente (Piso 1) entre as lojas Samsung e Flávio’s.

Horário das Inscrições: Das 10h às 12h / 13h às 22h

Faixa Etária Permitida: Entre 3 a 10 anos

Vagas Limitadas: 180 vagas

Valor: Gratuito

Maiores informações: instagram/brasilparkshopping

