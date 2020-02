Moradores de Anápolis precisam atualizar o cadastro na Saúde

Ação pode ser feita pessoalmente em pontos espalhados por toda a cidade ou pela internet. Mutirões também visitarão as residências

Até 31 de março, moradores de Anápolis precisam atualizar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Segundo a pasta, a medida é uma determinação do Ministério da Saúde que requer esses dados para a manutenção dos auxílios financeiros repassados ao município.

Para atualização dos dados, o cidadão deve procurar um dos locais de atendimento, das 07h às 17h, de segunda a sexta-feira, com os seguintes documentos: carteira de identidade ou outro documento com foto; certidão de nascimento para crianças; CPF; e comprovante de endereço.

Os dados também podem ser atualizados pela internet no http://abre.ai/atualizasaude e pelo e-mail [email protected], onde deve ser preenchido formulário com informações pessoais e anexada a documentação digitalizada.

Mutirões e visitas

De acordo com a Semusa, também serão realizados mutirões aos sábados nas unidades de saúde em escalas em cada região da cidade. Haverá ainda a visitação de agentes comunitários após as 18h de segunda a sexta-feira e das 07h às 17h durante o sábado, a fim de atender aqueles que durante a semana não estão em suas residências.

A Prefeitura de Anápolis, no entanto, pondera que os profissionais estarão devidamente identificados e uniformizados, garantindo assim a segurança para o servidor e para a população.

Postos de atendimento

• Todas as unidades básicas de saúde (postos de saúde)

• Central de Regulação Ambulatorial

• Unidade Dr. Ilion Fleury (Osego)

• Hospital-Dia do Idoso (HDI)

• Unidade de Saúde da Mulher

• Ambulatório de Especialidades da Vila União

• Ambulatório de Saúde Mental

• Caps Vida Ativa

• Caps Crescer

• Caps AD Viver

• Centro Especializado de Distribuição

• Centro de Reabilitação e Fisioterapia de Anápolis (Crefa)

• Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest)

