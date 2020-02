Anápolis terá ação com atendimentos médicos e orientações jurídicas gratuitas

Espaço também terá triagem do Castramóvel para aqueles que querem castrar o animal de estimação

Está marcado para o dia 28 de fevereiro a segunda etapa do Saúde em Ação, um evento da Prefeitura de Anápolis que quer reforçar os atendimentos médicos em bairros mais distantes de postos de saúde.

Desta vez, a ação vai acontecer no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Paulo Freire, no Jardim Primavera, das 08h até 12h.

No local, a população terá acesso a atendimentos médicos e odontológicos, prevenção, testes rápidos, agendamentos, atualização do Bolsa Família e atualização de cartões de vacina.

Haverá ainda ações voltadas para saúde mental, além de orientações jurídicas, brinquedos e triagem do Castramóvel para os que desejam castrar o animal de estimação.

Veja os serviços que estarão disponíveis na ação

Atendimento médico em clínica geral

Atendimento médico em pediatria

Atendimento em Saúde Mental

Psicologia

Nutrição

Auriculoterapia

Avaliação bucal

Prevenção ginecológica

Atualização do cartão de vacinas

Orientação sobre uso do DIU, laqueadura e vasectomia

Avaliação do índice de massa corporal

Aferição de pressão arterial

Teste rápido (HIV/IST)

Teste de glicemia

Atualiza Saúde

ZAP da Saúde (agendamento de consultas e exames)

Atualização, recadastramento e pesagem do Bolsa Família

CadÚnico

Patrulha Maria da Penha e orientações jurídicas

Castramóvel (triagem prévia)

Vacinação animal

Brinquedos do Escola Viva

