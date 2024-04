3 signos que vão se iludir no amor e ter uma grande descoberta

Gabriella Licia - 19 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Liza Summer/Pexels)

Existem alguns signos um pouco mais impulsivos, que acabam se envolvendo em relacionamentos complicados e com fortes chances de não serem bem sucedidos. A notícia ruim é que está se aproximando a hora de descobrir que se iludiram no amor.

Esses nativos tendem a fantasiar muito sobre as relações, mergulhando profundamente em suas emoções e, consecutivamente, a queda também pode ser bem grande no amor.

A grande questão não é que a pessoa não goste de você ou haja um problema contigo. A verdade é que, muito possivelmente, esses signos tenham aumentando as dimensões e se enganado profundamente a respeito desse sentimento.

Agora, a descoberta pode ser um tanto prejudicial para eles, já que idealizaram um futuro romântico próspero.

Para compreender o que pode ocorrer e como lidar com esse turbilhão de sentimentos, confira a lista abaixo dos signos e as dicas do horóscopo. Olha só!

3 signos que vão se iludir no amor e ter uma grande descoberta:

1. Áries

Os arianos são notavelmente impulsivos e se envolvem profundamente com algumas pessoas. Isso pode levar a confusões sentimentais, transformando uma amizade sólida em um romance.

No entanto, nem todos conseguem acompanhar o ritmo acelerado de um ariano e, às vezes, as pessoas não estão na mesma página. Por isso, é fundamental avaliar bem o cenário antes de se jogar.

Descobrir a verdade a essa altura do campeonato pode ser bem doloroso e confuso, principalmente neste momento de retrogradação de Mercúrio em Áries.

2. Câncer

Os cancerianos também estão na lista dos signos que têm o hábito de criar idealizações muito intensas. Em uma dessas situações, podem acabar se apaixonando profundamente, muitas vezes pela pior escolha possível.

Agora, com a ficha caindo, pode ser que os sentimentos fiquem ainda mais agitados e uma tristeza ressoe por todos os lados. Mas tenham calma! Isso não é o fim do mundo!

Vocês precisam ser mais cautelosos com as próprias relações e tentar idealizar menos as pessoas. Afinal, é importante ter os pés no chão.

3. Capricórnio

Em terceiro lugar na lista dos signos, estão os capricornianos, que são um tanto cautelosos ao abrir seus corações. No entanto, desta vez, podem ter escolhido alguém complicado. Isso pode acarretar uma série de problemas.

Um grande impasse pode estar sendo o lado profissional do nativo. Essa pessoa não pode te mudar, tampouco se adaptar. É melhor cair na real e sair fora o quanto antes.

