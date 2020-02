‘Homem da bicicleta’ fez comerciante viver momentos de terror em Anápolis

Outros profissionais do ramo também foram alvo e caso ficou sob a responsabilidade do Gepatri

Policiais do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) prenderam na tarde desta sexta-feira (21) um homem apontado como responsável por roubos a diversos estabelecimentos comerciais em Anápolis.

De acordo com a corporação, o suspeito tem 31 anos e no último dia 22 de novembro entrou em uma loja no bairro Bandeiras, na região Norte de Anápolis, portando uma arma de fogo.

Na ocasião, ele rendeu a proprietária do local e pegou do caixa uma quantia de R$ 300. Em seguida, fugiu usando uma bicicleta.

Após a investigação juntar todas as provas necessárias contra o homem, um mandado de prisão preventiva foi expedido e agora ele ficará à disposição do Poder Judiciário.

