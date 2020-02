Rancheiro abre vagas para contratar com urgência em Anápolis

Interessados podem cadastrar currículo através de site ou formulário online

Empresa tradicional no segmento de alimentos em Anápolis, o Café Rancheiro está com oportunidade aberta na cidade para contratar funcionários com urgência.

Ao todo, estão sendo ofertadas três oportunidades para Analista de Logística Jr. e uma para Assistente de Faturamento. Interessados devem observar os requisitos necessários em cada função.

Para concorrer aos cargos de Analista de Logística Jr. é necessário que os candidatos tenham conhecimento em informática básica e estejam cursando ou tenham ensino superior em Administração, Logística ou áreas afins.

O salário é de R$ 2.058 e os selecionados trabalharão de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h.

Já para a vaga de Assistente de Faturamento é preciso ter ensino médio completo e conhecimento em informática básica. Também é desejável experiência em faturamento.

O salário deste funcionário será de R$ 1.777 e o horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h.

Os interessados devem preencher o formulário online disponibilizado pela empresa ou acessar diretamente a aba “Trabalhe Conosco” no site.

