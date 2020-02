Saiba como será a despedida do empresário anapolino que morreu na Colômbia

Suplente do senador Kajuru, Bezinho deixa uma esposa e uma filha de 23 anos

O corpo do empresário Benjamin Beze Júnior será velado no Ginásio Internacional Newton de Faria. O local foi definido pelos familiares, em conjunto com o prefeito Roberto Naves (PP), o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Leandro Ribeiro (PTB) e o secretário de Esportes, Karin Abrahão.

Durante a reunião, foram tratados assuntos envolvendo a logística do Ginásio, bem como o espaço reservado para estacionamento, acesso, acomodações, acompanhamento para família, segurança e apoio ao controle de trânsito.

Um avião já foi providenciado para fazer o translado do corpo, que será liberado após passar por todos procedimentos legais necessários, e deverá chegar na cidade no sábado (29), em horário ainda não definido.

A previsão é que o sepultamento aconteça no Cemitério são Miguel, no Centro da cidade.

Em tempo

Bezinho, como era conhecido entre os amigos, foi encontrado morto na manhã de quarta-feira (26) em um quarto de hotel da cidade de Cartagena, na Colômbia, onde passava um período de férias com amigos. O óbito teria ocorrido naturalmente enquanto ele dormia.

Ele tinha 68 anos, era formado em Odontologia e iniciou a vida política em 1979, quando foi eleito vereador e presidente da Câmara Municipal de Anápolis. Ambas as posições se manteram até 1988.

Foi também presidente executivo e presidente do Conselho Deliberativo do Anápolis Futebol Clube e secretário de Indústria e Comércio, e secretário de Minas, Energia e Telecomunicações nos governos Íris Rezende e Maguito Vilela.

Em 2018, participou da coordenação da campanha de Jair Bolsonaro e disputou a eleição ao Senado como primeiro suplente de Jorge Kajuru, que ganhou com 1.557.415 votos.

Apontado como um dos candidatos mais ricos, com patrimônio declarado de R$ 19,1 milhões, Bezinho deixa uma esposa e uma filha de 23 anos.

