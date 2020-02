UniEVANGÉLICA está com inscrições abertas em mais de 50 cursos livres

Há opções para as mais diversas áreas de atuação e a comunidade em geral pode participar

Estudar é sempre uma boa opção para quem quer obter novos conhecimentos e se destacar no mercado de trabalho com um currículo diferenciado.

A UniEVANGÉLICA, que é uma instituição de referência em Anápolis e está prestes a se tornar uma Universidade, está ofertando mais de 50 cursos livres. Veja a lista de todos eles não final desta matéria.

Pode participar a comunidade em geral, como estudantes, candidatos a concursos públicos, profissionais liberais, funcionários do poder público, funcionários de indústrias/empresas/comércios/prestadores de serviço, religiosos e organizações não governamentais.

Cada curso tem carga horária que varia de 08h até 304h. As aulas, normalmente, acontecem de segunda a sexta-feira, nos períodos vespertino ou noturno, ou aos sábados e domingos, nos períodos matutino e vespertino.

Interessados devem acessar a página de Cursos Livres no site da UniEVANGÉLICA, selecionar o curso desejado e fazer o cadastro. Já no primeiro dia de aula é preciso apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de escolaridade.

Mais informações pelos telefones (62) 3310-6750, (62) 3310-6760 ou pelo e-mail [email protected]

Veja a lista de cursos ofertados

1-Auxiliar de Saúde Bucal

2-Excel Intermediário e Avançado

3-Atuação Multidisciplinar no Paciente Vítima de Queimaduras

4-Antropologia: Diversidade, Inclusão e Direitos

5-Neuroanatomia Funcional do Cérebro

6-Curso de Desenvolvimento Pessoal e Profissional com Coaching

7-Curso Intensivo em Marketing e Mídias Sociais

8-Bandagem Funcional para Todos os Segmentos Corporais

9-Leitura e Interpretação de Texto Acadêmico em Língua Inglesa

10-Fundamentos da Gestão de Projetos

11-Marketing Estratégico e Comunicação Eficaz

12-Curso Básico de Solidworks

13-Curso Avançado de Solidworks

14-Comunicação, Liderança e Oratória: Ferramentas do Profissional de Sucesso

15-Pacote Adobe Gráfico (Photoshop, Illustrator e Indesign)

16-Informática Básica – Pacote Office

17-Desenvolvimento de Inteligência Emocional Aplicada a Profissionais de Saúde

18-Desenho Livre

19-Drenagem Linfática Manual

20-Reflexologia Podal

21-Como Organizar um Ministério Infantil

22-Segurança do Paciente: Qualidade na Assistência

23-O Uso do Latex para Produção Científica Acadêmica

24-Terapia Comportamental: Psicoterapia Analítico Funcional – Teoria e Aspectos Práticos

25-Método de Interpretação Teatral

26-Sofrimento Psíquico na Contemporaneidade: Clínica e Instituições

27-Fotografia Básica

28-Processos Formativos de Educação Popular em Saúde

29-Pintura Facial

30-Design de Sobrancelhas

31-Curso de Penteado

32-Alongamento de Cílios

33-Saúde Mental do Trabalhador

34-Prevenção à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e Promoção de Bons Tratos

35-Recrutamento e Seleção por Competências

36-Workshop 5 Passos Vitais para Crescer na Carreira

37-Curso de Utilização Profissional de Drones

38-Noções Introdutórias ao Compliance

39-Introdução à Arquitetura Hospitalar

40-Workflow Digital na Odontologia

41-Curso Básico de Cerimonial, Protocolo e Planejamento de Eventos

42-Autocad 2D

43-Boas Práticas para Serviços de Alimentação

44-Autodesk Revit Architecture Módulo 1- Básico

45-Escrita e Publicação de Artigos Científicos

46-Cromatografia Líquida de Alta Eficiência: Fundamentos, Desenvolvimento de Métodos e Validação Analítica

47-Capacitação para Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF 2020

48-Desenvolvimento de Jogos Digitais

49-Desenvolvimento Web com React JS e Spring Framework

50-Diluição e Administração de Medicamentos Injetáveis

51-Curso Tratamento de Feridas Prático e Teórico com o Dr. Feridas.

