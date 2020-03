Faixa interditada na BR-060, entre Anápolis e Goiânia, deixa trânsito lento

Apesar da chuva, Triunfo Concebra e PRF estão no local para resolver a situação

Motoristas de Anápolis que precisam se deslocar até Goiânia estão encontrando dificuldades para sair da BR-060 na tarde desta terça-feira (03).

De acordo com a Triunfo Concebra, equipes da concessionária estão realizando a retirada de uma carreta tanque no km 123 e, por isso, a segunda faixa da via precisou ser interditada, deixando o trânsito lento.

Ao Portal 6, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi acionada para ir até o local prestar o apoio necessário e fazer o isolamento da pista. No entanto, o trabalho poderá demorar um pouco devido a chuva.

O veículo a ser retirado, segundo a PRF, se envolveu em um acidente de trânsito sem vítimas durante a noite.

