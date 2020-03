Novo decreto de Caiado deve determinar fechamento de lojas, shoppings e academias

Documento será conhecido nas próximas horas e pode poupar apenas supermercados e farmácias

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (17), o presidente da Federação do Comércio em Goiás (FeComércio), Marcelo Baiocchi Carneiro, disse ter conversado por telefone com o governador Ronaldo Caiado (DEM) e ponderado com ele as preocupações diante do decreto que o chefe do Executivo estadual deve publicar nas próximas horas.

Segundo o líder classista, foi comentado com ele que haverá o fechamento por um prazo determinado do comércio – incluindo lojas, shoppings centers, academias. “Estão falando de 40 a 60 dias”, adiantou.

A intenção dessa medida, que já havia sido adiantada por Caiado no dia anterior, também valerá para Anápolis. O objetivo é restringir a circulação e aglomeração de pessoas para evitar a proliferação da covid-19, o novo coronavírus.

Ronaldo Caiado teria garantido que supermercados e farmácias, sobretudo de pequenos e micro empreendedores, devem ser poupados.

“Somos cumpridores da Lei. Entedemos que [essas medidas] são necessárias. O governador, como maior autoridade do estado, está agindo corretamente apesar dos prejuízos [inevitáveis]”, disse Marcelo.

O presidente da entidade disse que, para não haver quebradeira e demissão em massa, serão necessárias medidas econômicas durante e após esse período.

“[Porque] vai haver uma queda de receita. Pedimos que durante esse tempo os tributos sejam parcelados. Nosso temor é que muitas empresas não consigam abrir suas portas após o [surto] do coronavírus”, apelou.

