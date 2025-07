Cartórios de Goiás oferecem autorização de viagem para menores 100% online; veja como fazer

Documento pode ser obtido em poucos minutos, sem a necessidade de sair de casa

Gabriella Pinheiro - 03 de julho de 2025

Rodoviária de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Os cartórios de Notas de Goiás disponibilizam a Autorização Eletrônica de Viagem (AEV) para menores de 16 anos que irão viajar em excursões, intercâmbios ou visitar parentes, sem a companhia dos pais ou responsáveis, de forma totalmente online e gratuita.

O documento pode ser emitido em poucos minutos por meio da plataforma nacional e-Notariado (www.e-notariado.org.br).

O primeiro passo é acessar a área do e-Notariado, escolher atendimento presencial por videoconferência e indicar os dados do itinerário e anexar documento de identidade válido dos responsáveis.

A autorização é enviada por meio do e-mail ou diretamente pelo celular via QR Code. O documento pode ser apresentado no guichê da companhia aérea ou no embarque terrestre.

No entanto, aqueles que preferirem podem continuar emitindo a AEV indo, de forma presencial, aos cartórios.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!