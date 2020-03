Transporte coletivo em Anápolis pode parar ainda nesta semana

Desde a semana passada, a Urban opera com número reduzido de funcionários porque muitos deles se enquadram no chamado grupo de risco do novo coronavírus

Cidade com um dos maiores distritos industriais do país, Anápolis não parou totalmente após os decretos governamentais que restringem a circulação de pessoas e promovem o isolamento social para evitar o avanço do novo coronavírus na cidade.

Um exemplo disso é que na manhã desta segunda-feira (23) milhares de trabalhadores tiveram se deslocar às fábricas do DAIA. O transporte coletivo funcionou com escala de sábado e, por isso, menos ônibus circularam nas ruas.

Vídeos com passageiros em pé e corredores lotados, situações proibidas pelo Governo do Estado, repercutiram nas redes sociais. Também não foram poucas as mensagens recebidas pelo WhatsApp do Portal 6 relatando o mesmo problema.

Por conta dessa situação, é aguardado que uma reunião de alinhamento entre a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte de Anápolis (CMTT) e Urban ocorra ainda esta semana.

A reportagem apurou que a concessionária cogita pedir a paralisação temporária da circulação das linhas, a exemplo do que chegou a acontecer em Goiânia.

Desde a semana passada, a Urban opera com número reduzido de funcionários porque muitos deles se enquadram no chamado grupo de risco do novo coronavírus.

Quer comentar?

Comentários