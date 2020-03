Internautas de Anápolis fazem corrente do bem e vendedor consegue dar volta por cima

Por causa da quarentena geral na cidade, o autônomo de 52 anos não teve como sair de casa para vender flores

Um gesto de solidariedade tem mobilizado internautas em Anápolis. Usuários do Twitter fizeram ao longo desta semana diversas doações para ajudar um vendedor de flores.

É que ele está impossibilitado de trabalhar por conta da quarentena geral, decretada por autoridades governamentais para conter o avanço do novo coronavírus.

Tudo começou quando Ronilson Aparecido da Silva, 52 anos, postou um desabafo no perfil que ele mantém no Facebook. Na rede social, o autônomo explicou que não podia sair para vender as flores porque todos os estabelecimentos que costumava visitar se encontram fechados.

Como os serviços de delivery estão permitidos, o vendedor informou um número de telefone para que pessoas interessadas pudessem contactá-lo e prometeu que “daria um jeito” de realizar a entrega.

Após ver a postagem, um “anjo da guarda” (que preferiu não se identificar para a reportagem) utilizou o microblog para pedir ajuda aos seus seguidores – e deu certo.

Sempre vejo ele vendendo aqui em anápolis a noite, nos bares, ele para de moto, as vezes chovendo. Vamos ajudar dando pelo menos RT. Nesses tempos difíceis, é de partir o coração 😕🥀🌹😭 pic.twitter.com/HIjBkzl7wN — Blood Mary (@Marymauz22) March 25, 2020

“Eu vi a postagem no meu Facebook e resolvi compartilhar, mas nunca imaginei que teria toda essa repercussão”, contou a jovem ao Portal 6.

Até a tarde desta quinta-feira (26), o tweet já contabilizava 30 mil curtidas e 22 mil repostagens.

Vários voluntários apareceram para ajudar Ronilson. A usuária também anexou a conta bancária de Ronilson, para que os demais usuários conseguissem contribuir através de transferências.

“Ele me disse que já recebeu mais de R$ 5 mil em doações. Sei que isso vai ajudá-lo e não vejo a hora dessa quarentena passar para poder pedir um abraço e comprar uma flor”, informou.

O gesto caridoso não passou despercebido pelo vendedor, que agradeceu a solidariedade de todos em outra postagem no Facebook.

