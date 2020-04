Anápolis já é a segunda cidade com mais casos confirmados do novo coronavírus em Goiás

Ranking é liderado por Goiânia, que atualmente conta com 73 pacientes já diagnosticadas laboratorialmente

Boletim emitido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) neste domingo (05) informa que Goiás contabiliza um total de 115 casos confirmados de Covid-19, doença causada por pessoas infectadas com o novo coronavírus.

Anápolis e Rio Verde, no Sudoeste goiano, somam oito pessoas que testaram positivo e ocupam a segunda posição entre as cidades com registro da pandemia. Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal, confirmou cinco casos.

O ranking é liderado por Goiânia, que atualmente conta com 73 pacientes já diagnosticadas laboratorialmente.

Jataí, localizada no Sudoeste do estado, já descobriu três casos da doença. Itumbiara, no extremo Sul, confirmou duas pessoas.

Outras cidades confirmaram apenas um paciente com Covid-19. São elas: Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Bom Jesus de Goiás, Campestre, Catalão, Cidade Ocidental, Goianésia, Luziânia, Nova Veneza, Paranaiguara, São Luís dos Montes Belos, Senador Canedo, Silvânia e Trindade.

Segundo a SES, existem ainda mais dois casos confirmados que aguardam atualização da ficha para definir a cidade de residência.

