Fábrica doa 30 toneladas de alimentos para Prefeitura distribuir em Anápolis

Unidade também fez a doação de máscaras para a rede pública de saúde do município

A Linea doou 30 toneladas de alimentos básicos para a Prefeitura distribuir às famílias carentes do município. A fábrica da empresa está instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) há 12 anos e emprega cerca de 200 pessoas.

“Entendemos a importância de seguir as medidas exigidas pelo Ministério da Saúde. Mas nesse cenário muitas famílias tiveram suas rendas diminuídas ou até mesmo extinguidas. Acreditamos, que como uma indústria temos um papel social importante”, afirmou o presidente Marcelo Limírio Filho em nota ao Portal 6.

“Além dos empregos que geramos no município, nos sentimos motivados a ajudar outras tantas famílias que também fazem parte da comunidade na qual estamos. É um momento de aprendizado e solidariedade. Juntos apoiaremos uns aos outros e venceremos esse desafio”, completou.

A Linea também doou máscaras de acetato para apoiar as equipes de saúde do Centro de internação Norma Piazzari Gonçalves, unidade da rede pública de Anápolis que tem foco no enfrentamento ao coronavírus e capacidade para 52 leitos.

O Portal 6 procurou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda, que informou que está preparando e lançará em breve um canal de contato com a população carente que será beneficiada com a doação de cestas básicas.

