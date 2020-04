Córregos transbordam e ruas da região Central de Anápolis ficam debaixo d’água

Corpo de Bombeiros e CMTT estão no local organizando o tráfego de veículos

Atualizada às 16h56 com correções

A forte precipitação que caiu em Anápolis na tarde desta terça-feira (07) inundou parte da região Central e assustou motoristas que estavam no trânsito.

Prova disso são as imagens que mostram a rua Amazílio Lino de Sousa, que liga a Vila Góis com o bairro Jundiaí Industrial, totalmente debaixo d’água após o Córrego Góis não suportar o volume de chuva.

O Córrego das Antas também transbordou e invadiu casas e comércios da Avenida Miguel João e vielas adjacentes.

Equipes do Corpo de Bombeiros, juntamente com a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), estão no local organizando o tráfego de veículos.

Mais informações a qualquer momento.

