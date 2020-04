Semusa voltará a vacinar idosos e profissionais de saúde em drive-thru

Regiões com alta densidade populacional, como as da Vila Jaiara e no extremo Sul de Anápolis, continuam não sendo atendidas

Uma nova etapa de vacinação contra a gripe ocorrerá em Anápolis nesta quarta-feira (08), a partir das 08h, no polêmico formato de drive-thru.

Regiões com alta densidade populacional, como as da Vila Jaiara e no extremo Sul de Anápolis, continuam não sendo atendidas.

A imunização, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), durará até às 17h ou enquanto durar o estoque das doses nos pontos da Rodoviária, UniEVANGÉLICA, Unidade de Saúde Dr. Ilion Fleury (antiga Osego), Feirão do IAPC e Unidade de Saúde do Filostro Machado.

Mesmo gerando filas de carros e congestionando o trânsito, a pasta decidiu repetir essa estratégia por considerá-la mais segura para evitar aglomerações de pessoas.

“Com todo o trabalho que fizemos já vacinamos mais de 25 mil idosos e quase seis mil profissionais de saúde. Acreditamos que, com a ação de amanhã, atingiremos a meta”, aposta o coordenador municipal de Vigilância, Júlio César Spíndola.

O Ministério da Saúde, conforme a Semusa, espera que um total de 34 mil idosos e 12 mil profissionais da saúde sejam vacinados em Anápolis.

