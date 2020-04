Chega a 800 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil

Número de pacientes infectados com a doença chegou a 15.927, segundo Ministério da Saúde

O número de mortes decorrentes do novo coronavírus chegou a 800 no Brasil, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (08) pelo Ministério da Saúde. O resultado marca um aumento de 20% em relação a ontem, quando eram registrados 667 óbitos.

Nas últimas 24h foram 133 novas mortes, o maior total desde o início da medição. Na atualização de , foram 114 novas mortes.

No recorte por sexo das pessoas que morreram, 59% eram homens e 41% mulheres. Na distribuição por faixa etária, 77% tinham acima de 60 anos. Na semana passada, esse percentual estava em 90%.

Quanto às complicações associadas à morte, 336 tinham cardiopatia, 240 eram diabéticos, 82 tinham alguma uma pneumopatia e 55 experimentavam algum tipo de condição neurológica.

São Paulo concentra o maior número de pessoas mortas por complicações da doença, 428. O estado é seguido por Rio de Janeiro (106), Pernambuco (46), Ceará (43) e Amazonas (30).

Além disso, foram registradas mortes no Paraná (17), Santa Catarina (15), Bahia (15), Minas Gerais (14), Distrito Federal (12), Rio Grande do Norte (11), Maranhão (11), Rio Grande do Sul (09), Goiás (07), Espírito Santo (06), Pará (06), Piauí (05), Paraíba (04), Sergipe (04), Alagoas (02), Mato Grosso do Sul (02), Amapá (02), Acre (02), Rondônia (01), Roraima (01) e Mato Grosso (01).

O número de pacientes infectados pelo novo coronavírus chegou a 15.927, segundo balanço do Ministério da Saúde. O resultado representa um crescimento de 16% em relação a ontem, quando os dados da pasta marcavam 13.717 pessoas infectadas. A taxa de letalidade do país subiu de 4,4% pra 5% entre segunda (06) e hoje (08).

