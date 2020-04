Homens morrem após exalarem gás tóxico de cachaça em Campo Limpo de Goiás

IML de Anápolis foi acionado para ir ao local e recolher os corpos

Três homens morreram na tarde desta quinta-feira (09) após se aproximarem de uma espécie de tonel subterrâneo de cachaça, no fundo de um quintal, em Campo Limpo de Goiás, a 17 km de Anápolis.

Ao Portal 6, o Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 24ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) contou que havia um gás tóxico circulando no local e o proprietário se aproximou e desmaiou apenas com o cheiro.

O irmão dele, desesperado para ajudar e sem saber o que havia feito o irmão cair, chegou perto do tonel e também perdeu os sentidos.

Uma mulher teria visto a situação e começou a pedir socorro às margens da GO-330. Um caminhoneiro encostou para prestar apoio e foi atingido pelo mesmo gás que os irmãos.

O Corpo de Bombeiros teve de ser acionado para ir até o local, mas os três já estavam em óbito quando as equipes chegaram.

Vazamento de gás tóxico deixa três homens mortos em Campo Limpo de Goiás pic.twitter.com/ZxLktR0CQ0 — Portal 6 (@p6noticias) April 9, 2020

Ainda não há detalhes de onde saiu o vazamento de gás que vitimou os homens e nenhum deles teve a identidade divulgada.

O Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis está se deslocando até Campo Limpo e ficará responsável por fazer o recolhimento dos corpos.

Quer comentar?

Comentários