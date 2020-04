Obras de asfaltamento em bairros de Anápolis começam na próxima semana, promete Roberto

Segundo o prefeito, empresas já foram escolhidas e apenas alguns detalhes impedem o início das atividades

O prefeito Roberto Naves (PP) anunciou em live nas redes sociais, transmitida na manhã desta quinta-feira (09), que as obras de asfaltamento dos bairros de Anápolis não serão afetadas pela pandemia do novo coronavírus e devem ter início já na próxima semana.

Jardim Promissão, Vale das Laranjeiras, Granville, Monte Sinai, Ana Caroline, Bom Sucesso, Jardim Primavera e Polocentro serão os bairros contemplados pela ação.

O processo de licitação e escolha de empresas já foi realizado e, de acordo com o mandatário, apenas alguns detalhes impedem o início das atividades.

“Essas obras não terão nenhum tipo de dificuldade para serem realizadas. Estávamos aguardando o final do período chuvoso, agora acabou. No momento, estamos esperando a ordem de serviço do Ministério das Cidades. Na próxima semana, já devemos estar começando as obras nesses bairros”, explicou.

Em dezembro de 2018, o Portal 6 noticiou o fechamento do contrato que viabilizou a realização dessas obras. Na ocasião, o prefeito assinou o documento que garantia quase R$ 40 milhões em investimento no município.

Quer comentar?

Comentários