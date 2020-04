“Salvou milhares de vidas”, diz Caiado sobre atuação de Mandetta no Ministério da Saúde

Titular da pasta foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro

Responsável pela indicação de Henrique Mandetta, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), usou o Twitter nesta quinta-feira (16) para comentar a saída do correligionário do Ministério da Saúde.

“Missão cumprida! Fez do nosso País, com todas suas limitações na área da Saúde, referência internacional de como enfrentar a propagação do Covid-19”, afirmou.

Caiado também resumiu a atuação do agora ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (sem partido). “Salvou milhares de vida. Obrigado”, escreveu.

Mandetta foi demitido pelo presidente nesta tarde. Desde março, ele se desentendia publicamente com o chefe da República.

No lugar dele, deve ser nomeado o médico oncologista Nelson Teich. “Desejo êxito ao meu sucessor no cargo”, disse Mandetta no Twitter

