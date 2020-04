Clínicas médicas e odontológicas de Goiás podem abrir, mas com essas condições

Permissão foi garantida durante a coletiva de imprensa com o governador Ronaldo, no Palácio Pedro Ludovico

Mesmo não sendo citadas no novo decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM), as clínicas médicas e odontológicas poderão voltar a atender pacientes a partir desta segunda-feira (20) desde que reduzam ao máximo o risco de contágio do novo coronavírus.

A permissão foi garantida durante a coletiva de imprensa promovida pela manhã, no Palácio Pedro Ludovico.

Conforme mencionado pelos técnicos do Governo de Goiás, as salas de espera e recepções desses estabelecimentos deverão ser organizadas para garantir a distância mínima de dois metros entre os usuários.

Além disso, as clínicas deverão impedir o acesso de funcionários e pessoas que não estejam utilizando máscaras de proteção facial.

Elas também terão de disponibilizar álcool em gel para higienização das mãos, principalmente nos pontos de maior circulação de funcionários e usuários, e intensificar a limpeza nos ambientes de uso comum e desinfeccionar as superfícies de balcões, assentos, portas e corrimão.

Assista na íntegra:

