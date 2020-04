Chuva está com os dias contatos em Anápolis, mas ainda poderá causar estragos

Quase a totalidade dela está prevista para esta quinta-feira (23), a partir do período da tarde

O tempo chuvoso em Anápolis parece estar com os dias contatos. Dados do Climatempo e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que uma onda de calor chega à cidade no próximo sábado (25), o que deve elevar a temperatura e diminuir aos poucos a umidade do ar.

Até lá, no entanto, deve cair uma soma de 40 mm de chuva. É água suficiente para a semana toda – que caindo de uma vez só pode provocar elevação do níveis de córregos e alagamentos.

Quase a totalidade dela está prevista para esta quinta-feira (23), a partir do período da tarde, facilitando a formação de arco-íris.

Durante a noite, a precipitação tende a diminuir, mas só arrefecerá a partir das 23h.

Na sexta-feira (24), a chuva é esperada para o final da manhã.

