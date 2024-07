Homem quase perde a perna após ser esmagado por carga de porcelanato

Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e depois encaminhada às pressas para o HEANA

Thiago Alonso - 24 de julho de 2024

Ambulância do Corpo de Bombeiros. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um trabalhador de Anápolis quase perdeu a perna após sofrer um gravíssimo acidente de trabalho, na tarde desta quarta-feira (24).

O homem estava descarregando um caminhão com peças de porcelanato quando, por um descuido, os itens se soltaram e caíram sobre ele.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros socorros, que incluíram a retirada dos objetos de cima da vítima, que havia sido esmagada.

Os militares constataram que se tratava de uma situação gravíssima, com fraturas expostas, podendo até mesmo ser necessária a amputação do membro, visto que um dos materiais havia o atingido com a quina.

Assim, os bombeiros telefonaram para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), indicando que estavam com um paciente gravíssimo e solicitando os preparativos iniciais para recebê-lo.

Dessa forma, o homem foi encaminhado às pressas para a unidade de saúde enquanto perdia muito sangue.

Por sorte, como já havia sido feito um contato inicial, toda a estrutura hospitalar estava preparada para o atendimento, direcionando o trabalhador ao centro cirúrgico antes mesmo de os dados cadastrais serem preenchidos.

Na unidade hospitalar, foi constatado o grave risco de perda da perna, assim como de um dos pés, que havia sido esmagado pelo impacto. A vítima também havia sofrido perda de tecido ósseo.