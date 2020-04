Número de curados da Covid-19 em Anápolis aumenta 33% nas últimas 24h

Já os casos suspeitos somam 352, um acréscimo de oito pacientes no mesmo período

Mais três pacientes estão curados do novo coronavírus em Anápolis, de acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgado nesta quinta-feira (23).

Com isso, sobe para 12 o número de pacientes que receberam alta do período de quarentena com os contatos diretos, livres da doença.

Desde o início da pandemia, a cidade já confirmou um total de 38 casos de Covid-19. Destes, 25 se encontram em isolamento domiciliar e um está internado.

Já os casos suspeitos somam 352, um acréscimo de oito desde o boletim de quarta-feira (22). Dentre eles, 20 estão hospitalizados.

Os testes laboratoriais, encaminhados ao Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (LACEN-GO), descartaram 241 casos ao todo.

