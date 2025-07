Mãe faz rifa para adaptar casa em Anápolis e garantir autonomia a filho que sobreviveu a choque

Família de Caio Gabriel lançou rifa para conseguir realizar reformas e adaptar moradia onde vivem

Paulo Roberto Belém - 02 de julho de 2025

Caio Gabriel passou por momentos delicados até receber prótese (Foto: Arquivo Pessoal)

A mãe de uma criança autista vítima de um choque elétrico em Rondônia em 2022, recebendo tratamento em Goiás e se recuperando no estado, está fazendo uma rifa para reformar a própria casa e garantir que o filho possa viver com mais autonomia.

Foi em 2022 que a vida do pequeno Caio Gabriel (@caiogabriel_superacao) mudou de uma hora para outra. Naquele ano, ele recebeu a descarga de 13 mil volts, provocado por um fio que caiu de um poste enquanto ele brincava na porta de casa.

Em situação crítica, com queimaduras graves em 40% do corpo, foi trazido pelos pais para se tratar em Goiás, onde recebeu os cuidados. Porém, teve parte da perna esquerda, dedos do pé direito e o dedo mindinho da mão esquerda amputados.

Foram momentos de tensão, segundo a mãe da criança, Ana Paula Nicassio da Silva Araújo. Ela disse ao Portal 6 que todo o atendimento foi no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde foi estabilizado, mas antes passando por situações de quase morte.

“Sofreu uma parada cardíaca, foi acometido por bactérias e infecção. Os médicos não acreditavam que ele superaria e conseguiria vencer com vida aquele momento tão difícil. Mas recebeu alta, graças a Deus, em outubro daquele ano”, lembrou a mãe.

Passados os momentos delicados por conta do choque, da unidade, recebeu complementares na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, em Brasília, onde recebeu a prótese que permite que ele viva com mais qualidade de vida.

Vinda para Anápolis

A instalação em Anápolis foi por um motivo logístico, contou Ana Paula. “Como o Caio teria atendimentos em Brasília e Goiânia, a gente optou em ficar meio das duas cidades”, citou.

Foi aqui, que com muita dificuldade, ela conta que conseguiu levantar uma moradia no Cidade Promissão, região Extremo-Norte. “Simples, mas que nos acomoda”, contando que quem mora com a família, além da criança, uma irmã menor e o pai.

Rifa para banheiro adaptado

Instalados na cidade e sem vontade de ir embora, a mãe, junto com uma amiga, decidiu fazer uma rifa para estruturar a “casinha”, como definiu, com um banheiro mais adaptado, que atenda as necessidades do filho, recuperado, mas com dificuldades.

Para isso é necessário portas mais largas, e estrutura mais adequada para garantir a mobilidade de Caio Gabriel.

“Ele é autista e tem TDAH. Hoje, com 11 anos, a gente entende que ele precisa de mais autonomia estando sozinho em um banheiro. Por isso a rifa é importante. Para construir esse banheiro para ficar do jeito que ele precisa”, explica.

Segundo Ana Paula, a intenção é arrecadar o suficiente para que a obra seja executada. O produto rifado é uma air fryer orçada em R$ 300. Para tal, ela divulga o Pix CPF 519.622.922.-15, sendo que cada nome da cartela custa R$ 30. “O produto ou pix de R$ 300”, sugeriu.

A mãe de Caio Gabriel também forneceu o telefone WhatsApp (62 99300-3986), caso alguém queira tirar dúvidas de como ajudar. A rifa busca arrecadar R$6 mil.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!