Anápolis terá mais dois dias de drive-thru para vacinar novos grupos contra gripe

Imunização acontecerá das 08h às 16h em cinco postos já definidos pela Semusa

Uma nova fase da campanha de vacinação contra a gripe será realizada partir da próxima terça-feira (28), em Anápolis.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a imunização dos grupos prioritários seguirá sendo por “sistema drive-thru”, situação em que as pessoas são vacinadas dentro do carro ou moto.

Poderão se dirigir aos postos de vacinação definidos pela pasta as gestantes, pessoas com doenças crônicas, motoristas de transporte público, caminhoneiros e portuários, nos dias 28 de abril e 30 de abril, das 08h às 16h.

“Nessa primeira etapa iremos utilizar o drive-thru que é uma alternativa a aglomerações para evitar o risco de transmissão do novo coronavírus. Logo divulgaremos novas estratégias para alcançar todos os grupos dessa fase”, explicou Júlio César Spíndola, coordenador de Vigilância.

Para a vacinação, motoristas e caminhoneiros devem comparecer com documento pessoal juntamente com crachá contracheque ou carteira de trabalho que comprove vínculo ou carteira de habilitação C, D ou E.

As grávidas poderão se vacinar em qualquer idade gestacional, pessoas com doenças crônicas devem apresentar relatórios ou laudos médicos e exames, enquanto portuários precisam levar documentos pessoais com comprovação de vínculo.

Veja os postos de vacinação para o sistema de drive-thru

– Rodoviária: entrada pela Av. Brasil e saída pela Av. Ana Jacinta;

– UniEvangélica: entrada pela Av. Universitária e saída pela Av. Brasil;

– Unidade de Saúde Dr. Ilion Fleury (Osego): entrada pela Av. JK e saída pela Av. São Francisco;

– Unidade de Saúde do Filostro Machado: entrada pela Rua Amélia da Silva e saída pela Rua Jorn. Eurípedes Gomes;

– Feirão do IAPC: entrada pela Rua Benjamim Vieira, saída pela mesma rua, porém deverá seguir o fluxo determinado no local.

Lista de doenças crônicas que terão direito a vacina

Fases

A partir do dia 9 de maio, será a vez de vacinar crianças de seis meses a cinco anos de idade; puérperas; adultos de 55 a 59 anos de idade; pessoas com deficiência; povos indígenas e professores de escolas públicas e privadas.

A primeira fase da campanha já imunizou idosos e profissionais de saúde.

Profissionais das forças de segurança e salvamento, como bombeiros e policiais, receberam as doses nas corporações a que pertencem, além dos motoristas do transporte coletivo, população carcerária e funcionários do sistema prisional.

