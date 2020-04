Urban informa como será o funcionamento do transporte coletivo no final de semana

Empresa tem reduzido ao máximo o número de itinerários e fechando com frequência a Estação Central para desinfectar o espaço e os ônibus

A Urban comunicou pelas redes sociais como será o funcionamento do transporte coletivo durante o final de semana em Anápolis.

No sábado, segundo a empresa, a (25) a Estação Central (Terminal Urbano) encerrará as operações às 19h, mas disponibilizará às 20h55 uma linha especial com destino ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Já domingo (26), o local não funcionará em nenhum momento e os ônibus serão limitados as rotas dos trabalhadores das indústrias.

O roteiro dos itinerários definido para operação será Box Rampa, em frente a Praça Americano do Brasil, Bairro e DAIA. Confira:

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Urban tem reduzido ao máximo o número de itinerários e fechando com frequência a Estação Central para desinfectar o espaço e os ônibus.

