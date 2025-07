Aluno repreendido em academia de Anápolis por usar shortinho busca saber quem fez denúncia

Empresário usou os stories, onde também tem mostrado a repercussão sobre o caso, para dizer que alegação é mentirosa

Gabriella Pinheiro - 05 de julho de 2025

Empresário rebateu críticas ao ser acusado de não usar roupas íntimas na academia. (Foto: Reprodução)

O caso do empresário de Anápolis, Marcus Andrade, que cancelou o plano na academia Hope Select após denunciar ter sido constrangido por conta do short que usava, ganhou um novo capítulo. Em vídeo postado nas redes sociais, ele – que tem buscado encontrar o responsável pela denúncia – expôs o comentário de um homem que o acusou de não usar roupas íntimas durante o treino.

Na gravação, publicada nos stories do Instagram, o aluno rebate o pastor e jornalista Nando Rodrigues.

“Conheço alguém que treina lá e disse que os ovos dele estavam aparecendo e [ele] foi chamado em particular pra ser orientado a não ser excluído do ambiente ou da academia. Difícil você ou sua esposa, filha, filho, seja quem for se deparar com um homem com as partes íntimas expostas”, afirmou o pastor.

Em contrapartida, o empresário rebateu as acusações do religioso e alegou que as falas são “mentirosas” e tem como objetivo desmoralizá-lo.

Marcus ainda salienta que, caso estivesse sem roupas íntimas, a situação se configuraria como atentado ao pudor e que a polícia deveria ser acionada.

“É um pastor que está espalhando mentiras de que eu não usava peças íntimas durante o meu treino e que eu estava mostrando as minhas partes íntimas dentro da academia. Já disse aos veículos de imprensa que isso é mentira. Quando a nota da academia me sugere que eu use uma bermuda de compressão por baixo, é porque eles estão, de fato, induzindo os leitores a acharem que eu estava usando nada por baixo da bermuda, o que é mentira. Se fosse isso seria atentado ao pudor, era só chamar a polícia”, afirmou.

Em nota publicada nas redes sociais, a Hope Select afirmou que “a vestimenta utilizada, embora apropriada para corridas ao ar livre, acabou se mostrando inadequada para determinados movimentos de musculação”.

A empresa ainda destacou que tem o compromisso de oferecer um ambiente acolhedor para todos e que busca “agradar e honrar a Deus”.

Leia a nota na íntegra:

Na HOPE, nosso compromisso é oferecer um ambiente acolhedor, respeitoso e seguro para todos. Mais do que promover saúde física, buscamos encantar e surpreender cada pessoa que passa por aqui com excelência, zelo e propósito, sempre para agradar e honrar a Deus.

Recentemente, um de nossos colaboradores realizou uma orientação de forma privada e respeitosa a um aluno, com o objetivo de evitar possíveis constrangimentos durante o treino. A vestimenta utilizada, embora apropriada para corridas ao ar livre, acabou se mostrando inadequada para determinados movimentos de musculação. Por esse motivo, foi gentilmente sugerido o uso de uma bermuda de compressão por baixo, como forma de garantir maior conforto e segurança para todos os envolvidos.

Essa conduta está prevista em nosso contrato e segue as diretrizes da empresa quanto ao uso de roupas que assegurem liberdade de movimento sem causar desconforto a terceiros, sempre com base no respeito mútuo, na empatia e na boa convivência.

