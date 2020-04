Motorista que causou acidente com crianças em Anápolis estava bêbado e apresentou CNH vencida

Irmãos de sete e oito anos foram foram encaminhados ao hospital pelo SAMU e Corpo de Bombeiros

Será encaminhando para o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, nesta segunda-feira (27), o motorista responsável por causar o acidente que deixou duas crianças feridas no final da noite do último sábado (25), no Jardim Goiano.

O Portal 6 apurou que o homem de 43 anos dirigia um Tiggo Chery quando invadiu o sentido contrário da Avenida Professor Benvindo Machado e colidiu com um VW Gol quadrado em que estavam um casal e dois filhos pequenos.

As crianças, de sete e oito anos, ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Municipal Jamel Cecílio pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros.

O teste do bafômetro acusou que o motorista estava com teor alcóolico superior ao permitido por lei. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apresentada por ele também estava vencida.

Levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, o homem de 43 anos foi autuado por crime de embriaguez ao volante. Não coube fiança.

