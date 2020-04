Fazendo aniversário de três anos em Anápolis, Clínica Popular da Saúde retoma atendimentos

Unidades oferecem várias especialidades médicas e exames e passaram por mudanças para prevenir disseminação do novo coronavírus

A Clínica Popular da Saúde completa três anos de inauguração em Anápolis nesta semana e se consagrou como referência na cidade por oferecer atendimento a baixo custo e alta qualidade.

Com a pandemia do novo coronavírus, as duas unidades precisaram fechar as portas por alguns dias, mas já retornaram com todas as precauções necessárias para proteger os pacientes e ainda combater a doença.

“Nós reduzimos alguns períodos para não ter um grande fluxo de pessoas juntas e estamos agendando os pacientes em horários diferentes. As máscaras também são obrigatórias para qualquer pessoa que precise entrar e todos os ambientes das clínicas agora ficam abertos”, explicou Fábio Bastos, diretor diretor administrativo das clínicas.

De acordo com Fábio, uma mudança também foi realizada na disposição das cadeiras das recepções, de forma que todos respeitem a distância mínima de dois metros, e frascos de álcool em gel foram colocados para a higienização das mãos.

“Com esses cuidados, nossos atendimentos estão praticamente normais. Nossos exames e consultas estão sendo feitos nas unidades do Jundiaí e da Vila Jaiara”, disse.

Interessados em agendar um atendimento devem entrar em contato diretamente pelos telefones (62) 3324-8593 ou WhatsApp (62) 9 9551-1193.

As unidades da Clínica Popular da Saúde estão localizadas na Avenida Minas Gerais, n 251, no bairro Jundiaí; e na Avenida Fernando Costa, nº 1073, na Vila Jaiara.

Informações e resultados de exames através do site www.laboratoriogranlab.com.br

Veja quais especialidades e exames são disponibilizados pelas clínicas

Ginecologia, Cardiologia, Pediatria, Dermatologia, Ortopedia, Oftalmologia, Proctologia, Otorrinolaringologia, Gastroenterologia, Reumatologia, Cirurgia Vascular, Psiquiatria, Neurologia, Endocrinologia, Pneumologia, Nutrologia, Urologia, Obstetrícia, Cirurgia Plastica, Cirurgia Geral e Clínica Médica.

Exames Laboratoriais, Exames oftalmológicos, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, mapa, holter, endoscopia e colonoscopia. Ultrassom de mamas, endovaginal, tireoide, abdome, próstata, pélvica, obstétrica, rins e vias urinárias, morfológico, articulação e doppler.

