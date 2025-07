Falha em loteria ilude milhares de apostadores com falso prêmio milionário

“Estou profundamente arrependida por termos decepcionado tantas pessoas e entendo que estejam com raiva de nós”, disse CEO da estatal, que pediu demissão em seguida

Gabriella Licia - 05 de julho de 2025

(Fonte: Reprodução/ Agência Brasil)

Imagine só estar sentado no sofá da sala em casa, descansando, e receber uma notificação no celular informando que estaria milionário após tirar a sorte grande em um bilhete de loteria? Foi o que aconteceu com mais de 30 mil pessoas na Noruega.

Tudo começou quando a Norsk Tipping enviou notificações por SMS e push informando valores exorbitantes de prêmios da Eurojackpot, uma loteria europeia. Segundo a própria estatal, cerca de 19 mil pessoas foram notificadas por ligações, e outras 13 mil receberam mensagens de texto.

O erro estava na conversão de moedas: ao converter os valores em euros para coroas norueguesas, o sistema multiplicou por 100 o valor dos centavos, ao invés de dividi-lo. Na prática, prêmios que deveriam ser de poucas coroas foram apresentados como prêmios milionários.

A confusão foi tanta que a CEO da Norsk Tipping, Tonje Sagstuen, renunciou ao cargo no dia seguinte. “Estou profundamente arrependida por termos decepcionado tantas pessoas e entendo que estejam com raiva de nós”, disse em nota. “A crítica é justificada”, completou, destacando que a falha foi uma quebra de confiança com os apostadores.

Ela contou que recebeu inúmeras mensagens de jogadores que já estavam fazendo planos: “Para essas pessoas só posso dizer: me desculpem! Mas entendo que isso seja um consolo muito pequeno”.

Uma das jogadoras, Marianne Myren Midtlyng, de 42 anos, compartilhou sua decepção ao jornal Verdens Gang.

“Nós dançamos, choramos e pensamos que finalmente poderíamos pagar nossos empréstimos. Liguei para o meu pai e contei que havia ganhado na loteria. As lágrimas escorriam”, destacou, ao acreditar que tinha ganhado 980 mil coroas (cerca de R$ 532 mil).

Poucos minutos depois, o aplicativo foi atualizado e mostrou o prêmio real: apenas 97 coroas. “Passei de milionária a ter ganhado menos de 200 coroas. Foi como uma montanha-russa”, desabafou.

A ministra da Cultura e Igualdade da Noruega, Lubna Jaffery, também se manifestou sobre o incidente. À emissora pública NRK, declarou: “Erros como esse não deveriam acontecer”, especialmente considerando que a Norsk Tipping tem o monopólio legal dos jogos no país.

Apesar do susto, a empresa garantiu que nenhum valor incorreto chegou a ser depositado e que os números reais foram corrigidos ainda no fim de semana.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!