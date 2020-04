Ala 2 de Anápolis sediará controle de espaço aéreo do Centro-Oeste, diz comandante

Oficial também adiantou que novas aeronaves chegarão na cidade no próximo ano

Comandante da Ala 2 de Anápolis, o coronel aviador Gustavo Pestana realizou uma visita a Câmara Municipal nesta terça-feira (28).

Durante a palavra, o oficial relembrou a história da Ala 2, salientando como a Força Aérea Brasileira (FAB) tomou uma decisão acertada na época em que escolheu o município como sede do Centro de Defesa Aérea do Brasil.

O comandante também aproveitou a oportunidade para contar novidades. Segundo ele, a unidade, considerada o maior complexo operacional da FAB, em breve será responsável pelo controle do espaço aéreo da região Centro-Oeste, englobando Goiânia e Brasília.

No Brasil, essa função é dividida em zonas, com diferentes áreas de controle por todo o país, cujo objetivo é controlar o fluxo regular (aviões civis e militares) e também providenciar a defesa aérea do local.

O oficial afirmou ainda que uma nova safra de aeronaves chegará na cidade no próximo ano.

Se trata dos GRIPEN, que têm objetivo de modernizar a frota brasileira e substituir o F-5, último modelo de aeronave utilizada no país.

Para receber os novos aviões, os pilotos e demais militares já estão passando por uma preparação especial e a Ala 2 também precisará de uma adequação estrutural.

