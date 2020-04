É possível apostar na Mega-Sena pela internet sem ser correntista da Caixa e concorrer a R$ 42 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h. Sorteio será a partir das 20h, em São Paulo

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (29) prêmio acumulado de R$ 42 milhões.

As seis dezenas do concurso 2.256 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país ou pela internet mesmo não sendo correntista do banco.

O procedimento é simples: no site Loterias Online você vai em “Aposte Já”, marca seis dezenas e depois clica em “Ir para pagamento”.

A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50, mas para validar a aposta é necessário que a aposta seja de ao menos R$ 30.

O pagamento também só pode ser feito por meio de cartão de crédito. Boa sorte!

