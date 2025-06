Quais são as chances de ganhar na Quina de São João? Veja tabela de probabilidades por quantidade de dezenas

Aposta mínima custa R$ 2,50 e pode render R$ 250 milhões no sorteio deste sábado (28)

Isabella Valverde - 28 de junho de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O prêmio da Quina de São João 2025, que será sorteado neste sábado (28), está estimado em R$ 250 milhões, valor recorde para o concurso especial das Loterias Caixa. E uma dúvida comum entre os apostadores é: quais são as chances de ganhar na Quina de São João?

Como toda loteria, a Quina depende da sorte — mas existe uma tabela oficial de probabilidades que mostra como as chances aumentam à medida que o apostador marca mais dezenas no volante.

Como funciona o jogo

Na Quina, o jogador pode marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. A aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 2,50. O prêmio vai para quem acerta cinco números, mas também há faixas de premiação para quem acerta quatro, três ou dois.

Como se trata de um concurso especial, o valor não acumula. Se ninguém acertar os cinco números, o prêmio principal vai para os acertadores da segunda faixa (quatro dezenas), e assim por diante.

Tabela de chances de ganhar na Quina de São João

A seguir, veja as probabilidades oficiais da Caixa de acertar os cinco números de acordo com a quantidade de dezenas jogadas:

NÚMEROS MARCADOS CHANCES DE GANHAR 5 1 EM 24.040.016 6 1 EM 4.006.669 7 1 EM 1.144.763 8 1 EM 429.286 9 1 EM 190.794 10 1 EM 95.396 11 1 EM 52.035 12 1 EM 30.354 13 1 EM 18.679 14 1 EM 12.008 15 1 EM 8.005

É importante lembrar que, quanto mais números forem escolhidos, maior será o valor da aposta. Por exemplo, uma aposta com 10 dezenas custa R$ 1.050, enquanto a com 15 chega a R$ 7.507,50.

Vale a pena apostar com mais dezenas?

Sim — em termos de probabilidade, vale muito a pena. A chance de acerto com 15 números é 3.000 vezes maior do que com a aposta mínima. No entanto, o alto custo faz com que muitos jogadores optem por entrar em bolões, que dividem os custos e também os prêmios.

Quais as chances de ganhar nos bolões?

As chances são as mesmas de uma aposta comum com a mesma quantidade de dezenas. A vantagem é que, com um valor mais acessível, o apostador entra em uma aposta mais robusta e com maiores possibilidades de acerto.

Mesmo assim, é importante saber que o prêmio será dividido entre todas as cotas participantes do bolão.

