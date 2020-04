São chocantes os motivos apresentados por homem que cometeu assassinato no Centro de Anápolis

Por enquanto, ele seguirá em liberdade mesmo após confessar o crime

Romério Macena da Silva, de 31 anos, se apresentou nesta terça-feira (28) na Delegacia de Homicídios de Anápolis para confessar ser o autor da execução de Éder Carlos da Silva, de 36 anos.

Ao delegado Wlisses Valentim, responsável pelo caso, o homem contou ter perdido a cabeça e cometido o crime por ciúmes da ex-namorada.

“Ele [autor] descobriu que o Éder se relacionava com a companheira dele, de quem estava separado há pouco tempo, e flagrou os dois juntos presencialmente”, explicou ao Portal 6.

Segundo relatou a mulher à Polícia Civil, a separação ocorreu havia oito meses, depois que ela foi agredida.

Posteriormente, Romério ainda teria tentado insistente reatar o namoro e a ex precisou até bloquear o contato dele no celular para não receber mais mensagens.

As investigações também apontam que na ocasião do crime, ocorrido no último dia 15 de abril, o autor esperou Éder sair do trabalho e entrar no carro, no Centro, para efetuar disparos de arma de fogo e fugir.

O delegado esteve no local e conseguiu apurar através de câmeras de segurança e testemunhas que Romério agiu sozinho. Mesmo confessando o crime e não revelando onde está a arma usada, o homem ainda não deverá ficar preso.

“O autor foi autuado por homicídio simples, mas como ele não tem antecedentes criminais e se apresentou espontaneamente, está, a princípio, em liberdade”, disse Wlisses.

