Coronavírus: a campanha polêmica de uma prefeitura que está chocando o país

“O velório só não terá as suas lágrimas se você mesmo não morrer antes”, alerta a peça publicitária

Com assinatura atribuída à Prefeitura de Imperatriz, a seguda maior cidade do Maranhão, a peça publicitária é forte e aposta no tom alarmista para convencer a população do município a ficar em casa.

As imagens que se intercalam por 30 segundos mostram as ruas cheias e filas enormes na porta de bancos e comércios.

A trilha emotiva carrega o tom dramático da locução em frases como “essa sua teimosia certamente os levará à morte. O velório só não terá as suas lágrimas se você mesmo não morrer antes” e “com tanta informação ainda tem gente que se aglomere por coisas que podem ser adiatas. Isso é ignorância ou falta de amor”.

a prefeitura de Imperatriz chutou o pau da barraca e está certíssima pic.twitter.com/jiu8lHTclr — SUSzy Péssimas (@SuzyPecas) May 2, 2020

Nas redes sociais, o vídeo já alcançou quase 800 mil visualizações e ganhou mais apoiadores do que críticos.

Uma internauta da cidade, ao opinar sobre o assunto, explicou porque uma campanha como essa foi necessária.

Vários reclamando da mensagem pesada. Gente… Sou imperatrizense, se vocês vissem como tá a situação para cá: as pessoas na rua como se nada tivesse acontecendo, os supermercados lotados, moradores sentados na porta de casa, churrascão com os amigos… Ignorância e teimosia! — Raphaella de França (@RaphixdeFranca) May 2, 2020

Revoltado, um adolescente reclamou que “um monte de gente vai morrer” perturbada com a mensagem.

Um monte de gente vai morrer vendo essa campanha. Baixa imunidade, pânico, ansiedade = fica doente perturbado e adeus. Entendem absolutamente nada de saúde psicológica. — Fico triste com umas parada aí (@victor_ruyz) May 2, 2020

Foi a deixa para que outros usuários o rebatessem com contundência.

Qual o índice de letalidade da propaganda??? É maior que o do Corona Vírus? — @MatheusSantosGS (@Matheus15301634) May 2, 2020

já chegaram os floquinho de neve reclamando que esse vídeo destrói o psicológico 😱🤬🤯😡😭

milhões morrendo mas a internet tem q favorecer saúde mental dos quarenteners 🥰😍🤩☺️😃 — hilary bank$ (@paularibeiro021) May 2, 2020

A polêmica peça, por enquanto, teria sido veiculada somente na televisão e não está nas redes sociais da Prefeitura de Imperatriz.

Devido à quantidade assustadora de casos e mortes cofirmadas por Covid-19, o Governo do Maranhão, a partir de terça-feira (05), terá de obedecer uma ordem judicial e promover o chamado “lockdown” (fechamento total) na capital São Luís.

