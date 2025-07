Ministério da Justiça faz leilão com avião, Lamborghini e diamantes

Veículos estão avaliados em até R$ 37 milhões e dinheiro será destinado a fundos antidrogas e penitenciário

Folhapress - 08 de julho de 2025

Lamborghini e aeronave de luxo serão leiloados pelo Ministério da Justiça. (Foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Ministério da Justiça e Segurança Pública realiza neste mês o leilão online de um avião, uma Lamborghini e de 37 lotes de diamantes e de ouro. Os bens foram apreendidos em operações policiais e o dinheiro arrecadado será destinado ao Fundo Nacional Antidrogas e ao Fundo Penitenciário Nacional.

A aeronave EMB-505 foi apreendida na Operação Terra Fértil, realizada pela Polícia Federal em sete estados, em 2024, contra um grupo que atuava no tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e falsidade material e ideológica.

Avaliada em R$ 37 milhões, a aeronave recebe lances até o dia 16, às 11h, neste link.

A Lamborghini Huracán laranja, fabricada em 2023, foi apreendida na Operação Falsas Promessas, da Polícia Civil da Bahia, contra uma organização especializada que usava as redes sociais para lucrar com rifas ilegais.

Influenciadores, empresários e policiais militares foram presos durante a ação. O carro tem valor inicial de R$ 3 milhões e os lances ocorrem aqui.

Os diamantes são vendidos em dois leilões simultâneos. As pedras preciosas de um deles vieram de uma operação conjunta da Polícia Federal com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis) para combater a extração ilegal de diamante, ouro e madeira em terras indígenas de Rondônia.

O leilão será encerrado no dia 21, às 9h, neste link.

O segundo leilão, com 12 lotes, será realizado no dia 24 de julho, às 9h, aqui. O Ministério da Justiça não informou como ocorreu a apreensão das pedras preciosas destes lotes.

Também serão leiloados 3.256,75658 gramas de ouro apreendidas no Aeroporto Internacional de Brasília por não possuírem autorização legal para comercialização.

O valor inicial será baseado no preço do metal na data de abertura do leilão, dia 22, às 10h, neste link.