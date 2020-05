Anápolis terá 17 salas abertas para vacinar segundo grupo prioritário contra gripe

Expectativa é alcançar pessoas que não participaram do drive-thru. Próxima etapa da campanha está perto de começar

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) vai abrir, a partir desta terça-feira (05) 17 salas de vacina para imunizar o segundo grupo prioritário contra a gripe na cidade.

Desta vez, as doses estão disponíveis para gestantes, motoristas e caminhoneiros, pessoas com doenças crônicas e portuários, que devem procurar os locais definidos pela pasta entre 8h às 11h e das 13h às 16h30, até a próxima sexta-feira (08). Veja a lista no final desta matéria.

Nesta etapa, a Semusa já realizou dois dias em sistema drive-thru e o objetivo agora é alcançar, sem aglomerações, os que não possuem carros ou que não puderam participar das ações.

Para a vacinação, motoristas e caminhoneiros devem comparecer com documento pessoal juntamente com crachá contracheque ou carteira de trabalho que comprove vínculo ou carteira de habilitação C, D ou E.

As grávidas poderão se vacinar em qualquer idade gestacional, pessoas com doenças crônicas devem apresentar relatórios ou laudos médicos e exames, enquanto portuários precisam levar documentos pessoais com comprovação de vínculo.

Veja onde estão as salas de vacinação

Parque dos Pireneus, Jardim das Américas, Jardim Arco Verde, Residencial Arco-Íris, Bairro Calixtolândia, Vivian Parque, Vila Fabril, Jardim Suíço, Conjunto Filostro Machado, Bairro JK, Bairro São Antônio, Setor Industrial Munir Calixto, Bairro São Carlos, Bairro São Lourenço, Bairro das Bandeiras, Adriana Parque e Faculdade Fama.

Lista de doenças crônicas com direito a vacina

Fases

A partir do dia 9 de maio, será a vez de vacinar crianças de seis meses a cinco anos de idade; puérperas; adultos de 55 a 59 anos de idade; pessoas com deficiência; povos indígenas e professores de escolas públicas e privadas.

A primeira fase da campanha já imunizou idosos e profissionais de saúde. Profissionais das forças de segurança e salvamento, como bombeiros e policiais, receberam as doses nas corporações a que pertencem, além dos motoristas do transporte coletivo, população carcerária e funcionários do sistema prisional.

De acordo com a Semusa, até o momento, já foram imunizados 135,5% dos idosos; 95,78% dos profissionais da saúde; 59,54% das gestantes; 5,7 mil com doenças crônicas; 1,7 mil profissionais de forças de segurança e salvamento; e 2,5 mil caminhoneiros.

