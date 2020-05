“Nossa mensagem foi de conscientização”, diz idealizador da performance do caixão em Anápolis

Allan Douglas, locutor de loja, explica o que motivou o ato e nega que teve a intenção de debochar do avanço do novo coronavírus

Ao som da música Astronomia, do artista russo Tony Igy, cinco homens reproduziram a performance do meme do caixão no final da tarde desta terça-feira (05), em Anápolis.

O ato, que foi da Rua Engenheiro Portela até a Rua 15 de dezembro, durou poucos minutos, mas foi o suficiente para parar o trânsito e viralizar nas redes sociais.

Idealizador da ação, Allan Douglas, de 27 anos, conversou com a reportagem do Portal 6 e explicou o que motivou a performance no Centro da cidade.

“Queríamos chamar atenção quanto aos trabalhadores que dependem do comércio”, disse sentindo-se satisfeito com a repercussão.

Allan Douglas é locutor de loja e, assim como outras profissões, necessita que os estabelecimentos fiquem abertos para conseguir trabalhar.

“Nossa mensagem foi de conscientização”, afirmou, defendendo-se das críticas de que estaria debochando do avanço do novo coronavírus em Anápolis.

O locutor também esclareceu que a ação não foi uma jogada de marketing de nenhuma empresa e que o caixão utilizado foi emprestado por uma funerária.

Homens reproduziram o meme do caixão no Centro de Anápolis. Cidade já atingiu o nível mais perigoso de isolamento social após o relaxamento da quarentena. pic.twitter.com/YRmXRlMLnB — Portal 6 (@portal6anapolis) May 5, 2020

