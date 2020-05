Vítima de acidente no DAIA está entubado e em estado gravíssimo no HUANA

GO-330 chegou a ser interditada, mas liberação ocorreu em pouco mais de meia hora

Corre risco de morte o motorista de 56 anos retirado das ferragens de um Palio Weekend no início da manhã desta quarta-feira (06), na GO- 330, na altura do Posto Tabocão, do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Segundo o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), Uilton Lino Alves está entubado e em estado gravíssimo.

Testemunhas informaram à Polícia Militar que o veículo dele colidiu com o caminhão após uma ultrapassagem.

Única pessoa que se feriu no acidente, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a unidade de saúde já com diversas fraturas.

A pista chegou a ser parcialmente interditada, mas a liberação total ocorreu em pouco mais de meia hora.

