Comerciante de Anápolis foi para cadeia após permitir aglomeração e afrontar a polícia

‘Não quero vocês aqui. Sou trabalhador. Não me importo com merda nenhuma de decreto’, disse antes de se agarrar às grades do estabelecimento para não ser preso

O dono de um disk cerveja da Avenida Pedro Ludovico, no Residencial Pedro Ludovico, bairro da região Sudoeste de Anápolis, foi encaminhado na manhã desta quinta-feira (07) ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública da cidade.

O motivo? Estava permitindo aglomeração de pessoas na porta do estabelecimento, com som automotivo e ainda xingou os policiais acionados no local pela vizinhança.

Tudo começou quando uma viatura do 4° BPM chegou ao local para averiguar porque um Hyundai I-30 estava fazendo barulho excessivo. Encontrado, o proprietário do veículo recebeu multa e foi liberado.

Porém, para surpresa dos militares, o dono do disk cerveja apareceu irritado e proferindo palavras de baixo calão muito fortes, que a reportagem prefere não reproduzir.

‘Não quero vocês aqui. Sou trabalhador. Não me importo com merda nenhuma de decreto’, disse o comerciante ao se referir às últimas determinações governamentais de isolamento social.

Ao receber voz de prisão, ele ficou revoltado e se agarrou às grades do estabelecimento. Foi necessário que os policiais usassem a força física para leva-lo à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Lá, ele foi autuado por desacato, resistência e perturbação a ordem pública.

Quer comentar?

Comentários