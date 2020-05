IF Goiano abre milhares de vagas em mais de 30 cursos gratuitos a distância

Inscrição é feita através da internet e há opções para vários níveis de escolaridade

O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) está com 6.620 vagas abertas para cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade a distância (EAD).

As inscrições poderão ser realizadas até a próxima quinta-feira (14), através do portal da instituição e há mais de 30 opções de turmas disponíveis (confira a lista completa no final desta matéria).

Para estar apto, o candidato deve fornecer um endereço válido de e-mail, o Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e preencher corretamente todos os dados solicitados no formulário.

Alguns cursos podem ser feitos por menores de 18 anos, mas é necessário a anexação de um termo de autorização, assinado pelos responsáveis.

Cada uma das capacitações também exige um nível de escolaridade diferente, por isso, é importante manter a atenção durante o preenchimento.

Cada pessoa pode fazer apenas um curso e, caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, a maior idade será o critério de desempate.

O edital completo pode ser encontrado aqui.

A seguir, a lista de todos os cursos ofertados:

Administrador de banco de dados

Agente de combate a endemias

Agente de desenvolvimento socioambiental

Agente de desenvolvimento cooperativista

Agente de informações turísticas

Agricultor orgânico

Agricultor agroflorestal

Almoxarife

Assistente administrativo

Assistente de contabilidade

Assistente de logística

Assistente de recursos humanos

Assistente financeiro

Auxiliar de fiscalização ambiental

Auxiliar pedagógico

Balconista de farmácia

Cadista para construção civil

Cervejeiro

Churrasqueiro

Contador de história

Criador de peixes em viveiros escavados

Fruticultor

Gestor de microempresa

Mensageiro em meio de hospedagem

Microempreendedor individual

Piscicultor

Produtor de cerveja

Programador de sistemas

Programador web

Promotor de vendas

Operador de computador

Recepcionista

Vendedor

Quer comentar?

Comentários