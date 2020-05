Nova fase da vacinação contra gripe em Anápolis também vai incluir as crianças

Ao todo, foram preparadas 16 salas de vacina para receber os novos grupos prioritários

Começa na próxima segunda-feira (11) a terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe em Anápolis. Desta vez, a ação será dividida em duas etapas para evitar aglomerações de pessoas.

A primeira, que ocorrerá até 15 de maio, vai imunizar crianças de seis meses a cinco anos de idade, pessoas com deficiência e puérperas.

Ao todo, foram preparadas 16 salas de vacinas que vão funcionar das 8h às 11h e das 13h às 16h30. É necessário que os responsáveis levem documentação pessoal e caderneta de vacinação das crianças.

Pessoas com deficiência devem apresentar laudos ou declarações médicas, comprovação de Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou documento de aposentadoria.

Já as puérperas com até 45 dias pós-parto precisam levar documento pessoal e certidão de nascimento do filho ou o cartão da gestante.

A segunda etapa desta terceira fase está prevista para começar no dia 18 de maio e vai vacinar adultos de 55 a 59 anos de idade e os professores de escolas públicas e privadas.

Veja onde será a vacinação de crianças, pessoas com deficiência e puérperas

Parque dos Pireneus

Jardim das Américas

Jardim Arco Verde

Residencial Arco-Íris

Bairro Calixtolândia

Vivian Parque

Vila Fabril

Jardim Suíço

Conjunto Filostro Machado

Bairro JK

Bairro São Antônio

Setor Industrial Munir Calixto

Bairro São Carlos

Bairro São Lourenço

Bairro das Bandeiras

Adriana Parque

Quer comentar?

Comentários