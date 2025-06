Com mais de meio século de história, tradicional panificadora de Anápolis anuncia fim das atividades

Estabelecimento se destacou como um dos pontos mais característicos e emblemáticos da cidade

Davi Galvão - 19 de junho de 2025

Panificadora estava aberta desde 1974. (Foto: Google Street View)

Com mais tempo de casa do que muitos anapolinos, a Panificadora Bom Jesus, em atividade desde 1974, anunciou ter fechado as portas e que está prestes a reinaugurar em outro local.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo atual proprietário da empresa, Altair Martins Veloso, em entrevista na tarde desta quinta-feira (19).

Ele comentou que dentre os principais motivos que o levaram a fechar as portas, o alto custo de despesas fixas, como aluguel e contas de energia e água, foi o que mais pesou, representando aproximadamente R$ 23 mil.

“Aluguel aqui no Centro, não só com a gente, é muito caro. Para ser um negócio minimamente viável, precisa vender muito, muito mesmo. ficou inviável”, disse.

Ainda, ele atribuiu a queda da clientela também às mudanças no padrão de consumo ao longo dos anos, uma vez que a região Central teria perdido boa parte do antigo apelo e importância de outrora.

“Hoje em dia as pessoas precisam ir na padaria, elas não vêm mais no Centro, elas vão pra um estabelecimento já perto, do bairro, desde que tenha qualidade”, pontuou.

Ele também lamentou que um estabelecimento tão antigo e emblemático para a cidade esteja encerrando as atividades, com as portas já baixadas desde a última terça-feira (17), mas pediu o apoio e compreensão neste momento tão delicado.

Porém, ele destacou que este não é o fim definitivo da padaria, uma vez que, já na semana que vem, a expectativa é de reinaugurar o estabelecimento em um novo ponto, na Rua Benvindo Machado, em frente ao Feirão do IAPC.

Embora o nome da empresa deixe de ser “Panificadora Bom Jesus”, a nova “Panificadora IAPC” promete manter o mesmo padrão de qualidade, atendimento e serviços que, nas palavras de Altair, tornaram-na referência por meio século na cidade.

Em tempo

Curiosamente, esta não é a única panificadora tradicional da cidade a anunciar que fecharia as portas em Anápolis. Isto porque a Artesanato do Pão, localizada no bairro Jundiaí e com mais de 25 anos de história, também se prepara para encerrar as atividades.

A informação também foi confirmada à reportagem pela proprietária do local, que atribuiu o fechamento principalmente ao alto custo do aluguel no bairro.

