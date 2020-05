Homem de 59 anos é a segunda vítima fatal da Covid-19 em Anápolis

Paciente estava internado no HCamp, em Goiânia, após passar por três unidades de saúdes anapolinas

A demora na divulgação do boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) que atualiza os dados sobre o avanço do novo coronavírus em Anápolis coincide com a confirmação, neste domingo (10), do segundo óbito causado pela Covid-19 na cidade.

Segundo a pasta, a vítima é um homem de 59 anos que faleceu ontem (09) com quadro de insuficiência renal aguda e pressão arterial instável, no HCamp de Goiânia.

Ainda segundo a Semusa, ele passou pela UPA da Vila Esperança no dia 24 de março e foi internado inicialmente na unidade Norma Pizzari Gonçalves (antigo Colégio do Carmo), no Jundiaí.

Antes de ser encaminhado para a unidade de referência na capital, ele passou pelo Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) após agravamento da doença.

“A Semusa lamenta o ocorrido e está prestando toda a assistência necessária à família do paciente que veio a óbito. Vale lembrar ainda que a utilização dos leitos de UTI no município é feita com a ocupação primeiro dos leitos da macrorregião e, caso os mesmos estejam ocupados, aí sim são utilizados os 33 leitos disponíveis exclusivos para a cidade de Anápolis. Informamos ainda que os contatos diretos do paciente também estão em isolamento e sendo monitorados pela equipe epidemiológica do município”, disse em nota.

