Após isolamento social despencar em Goiás, Caiado faz reunião de emergência com prefeitos

Expectativa é que, findada a reunião, o governador use as redes sociais para adiantar o que foi alinhado e dizer que um novo decreto será publicado até quarta-feira (13)

O sinal de alerta no Palácio Pedro Ludovico, sede do Governo de Goiás, ecoou forte após o índice de isolamento no estado cair para 37, 4% neste domingo (10), dia das mães.

Conforme o jornal O Popular, isso deixou o governador Ronaldo Caiado (DEM) extremamente preocupado ao ponto dele convocar uma reunião de emergência com os prefeitos das maiores cidades goianas no final da manhã desta segunda-feira (11).

A pauta da videoconfência seria a necessidade de readequar pontos do último decreto governamental que flexibilizou a quarentena em solo goiano.

O mais provável é que o comércio tenha que fechar as portas novamente, pois esse seria um dos principais motivos que levaram as pessoas a saírem de casa nos últimos dias.

Caiado já teria ouvido os prefeitos Iris Rezende e Gustavo Mendanha, de Goiânia e Aparecida, respectivamente, e teve deles a concordância para aumentar o rigor das novas medidas.

A expectativa é que, findada a reunião, o governador use as redes sociais para adiantar o que foi alinhado e dizer que um novo decreto será publicado até quarta-feira (13).

Quer comentar?

Comentários