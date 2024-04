Caiado diz que Eerizânia não é pré-candidata do governador, mas do União Brasil

Fala ocorreu em resposta a questionamentos de jornalistas no lançamento do Daia 5.0

Pedro Hara - 14 de abril de 2024

(Foto: Captura)

Na última sexta-feira (12), logo depois de elogiar Sandro Mabel (UB), “nosso pré-candidato na cidade de Goiânia, e que sem dúvida nenhuma se identifica com o perfil daquilo que a sociedade de Goiânia deseja neste momento”, Caiado não teve o mesmo entusiasmo com Eerizânia Freitas (UB).

Durante entrevista no lançamento do Daia 5.0, jornalistas perguntaram se “Eerizânia é a candidata do governador”.

Caiado desconversou: “Não, não é questão disso, ela é candidata de partido, você sabe disso”, e completou dizendo que “o governo de Goiás tem contribuído para o desenvolvimento da cidade”.

No vídeo, ainda é possível notar o constrangimento do governador quando lhe dizem que Eerizânia está atrás dele. “Gente, eu vou pedir a vocês, né? Pelo amor de Deus, viu? O anapolino, né?… Eu mereço uma ajuda aqui agora, né, gente? Tá certo?”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Colaborou Denilson Boaventura