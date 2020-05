Menor de idade é apontado pelo GIH como o assassino de jovem na região Leste de Anápolis

Adolescente investigado também já possuía passagens por furto e roubo

Na tarde desta quarta-feira (13), o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil, apreendeu um adolescente de 17 anos, apontado como responsável pelo assassinato de Felipe Eduardo Costa, de 18 anos, no dia 23 de março.

O crime aconteceu no Residencial Santo Antônio, bairro da região Leste de Anápolis, quando a vítima passeava de bicicleta e foi foi atingida por nove tiros na região do tórax e cabeça, indo a óbito antes do socorro chegar.

A motivação do crime teria sido por disputas do domínio de tráfico de drogas na região e a investigação identificou, além do adolescente, um jovem de 21 anos.

O adulto conseguiu escapar e está foragido em outro estado, que o GIH preferiu não mencionar.

Já o menor, que possuía passagens por furto e roubo, foi encaminhado à Delegacia de Apuração de Atos Infracionais de Anápolis (DEPAI), e está à disposição da Justiça.

